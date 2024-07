Il collezionista | la spiegazione del finale del film con Morgan Freeman

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di martedì 2 luglio 2024) Il: ladeldelconGli anni Novanta sono stati particolarmente importanti per il genere thriller, che ha durante questi visto riformulare i propri canoni e i limiti versi cui spingersi sempre di più. Titoli come Seven, Copycat, Il fuggitivo, Il cliente o Il rapporto Pelican sono solo alcuni esempi delle tante declinazioni che questo genere ha assunto nel tempo. Un altro celebredi questo genere è Il, diretto nel 1997 da Gary Fleder e basato sull’omonimo romanzo poliziesco dello scrittore statunitense James Patterson. Si tratta del primo adattamento cinematografico dei suoi romanzi dedicati al criminologo Alex Cross, a cui seguiranno Nella morsa del ragno, ed il prequel Alex Cross – La memoria del killer.