Cranio Creations premiata a Le Fonti Awards per i suoi giochi da tavolo

(Di martedì 2 luglio 2024) Durante la XIV edizione de Le, prestigioso evento dedicato al riconoscimento delle eccellenze italiane nei settori delle professioni, della consulenza e delle imprese – che si è svolto lo scorso venerdì presso Palazzo Mezzanotte in Piazza Affari a Milano – la casa editrice italiana didaè stata insignita del premio “Eccellenza dell’Anno Innovazione & Leadership Board Games”. La cerimonia, presentata da Manuela Donghi, Head of Summit di Le, e Asia Angaroni, Anchor di Le, è stata occasione di approfondimento e dibattito su tematiche cruciali riguardanti business, leadership e innovazione. Durante la serata, sono state premiate le realtà imprenditoriali che si sono distinte per i loro significativi successi.