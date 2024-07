Una didattica spaziale Lezione su pianeti e astronauti E i bambini si entusiasmano

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di lunedì 1 luglio 2024) La passione per lo spazio e per gli astri coltivata e proposta fin da piccoli. Un interesse ed un fascino da studiare anche tra coloro che non immaginano l’esistenza di un universo da esplorare oltre la vita terrestre. Nella scuola elementare di Albinia si è svolto "Space for Kids", appuntamento di rilevanza nazionale all’insegna dello spazio e del divertimento, con attività ludo-didattiche dedicate ai giovani volte ad avvicinarli al mondo dei satelliti e delle imprese aereo spaziali. L’evento, infatti, fa parte di una serie di progetti dell’Astec (AeroSpace Technology Education Center), associazione culturale con sede a Olbia che si occupa di divulgazione scientifica e di percorsi didattici in chiave aerocon l’obiettivo di ridurre il gap talvolta percepito dai non addetti ai lavori.