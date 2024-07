Regolamento Portogallo-Slovenia | cosa succede in caso di pareggio

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 1 luglio 2024) Ildi, match valevole per gli ottavi di finale di Euro 2024, manifestazione continentale in corso di svolgimento in Germania. La Nazionale lusitana ha dimostrato un buono stato di forma nella fase a gironi e ora si vuole confermare in questa gara ad eliminazione diretta per staccare il pass per i quarti di finale. Josip Ilicic e compagni, dal loro canto, hanno già scritto la storia del loro Paese e non vogliono smettere di sognare.Ildiprevede che, indial termine dei novanta minuti regolamentari, le due squadre, disputino due tempi supplementare da quindici minuti ciascuno. Qualora la situazione di parità persistesse ulteriormente, l’esito della partita si andrebbe a decidere nella lotteria dei calci di rigore.