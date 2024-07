Oltre 200mila euro dalla Fondazione Caript per il bando nel settore sociale

Leggi tutta la notizia su corrieretoscano

(Di lunedì 1 luglio 2024) Sonoglistanziatiper ilSocialmente. Ad essere finanziati saranno 22 progetti in totale, fra i quali Ho a cuore diAnt Italia che consentirà di effettuare in diciotto mesi 150 trasfusioni di sangue a domicilio per pazienti oncologici. Il progetto diAnt, già attivato sul territorio pistoiese, lo scorso anno ha permesso di effettuare 75 emotrasfusioni, coinvolgendo un medico e un infermiere in un servizio a favore di malati in situazioni di particolare difficoltà, perché anziani, costretti a letto, soli o residenti in zone isolate. Il contributo dellapermetterà un significativo ampliamento di questo servizio. “Lo scopo di questo– sottolinea il presidente di, Luca Gori – è migliorare la qualità della vita di chi, nelle nostre comunità, è più fragile.