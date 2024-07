Ladispoli Gabriele Fargnoli è il nuovo assessore alle Politiche Sociali Commercio e Attività Produttive

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 – L’Amministrazione comunale rende noto che questa mattina il sindaco Alessandro Grando ha nominato unin Giunta, si tratta dia cui sono state assegnate le deleghe a. “Rivolgo a– ha commentato il sindaco Grando – un augurio di buon lavoro e sono certo che insieme a tutta la Giunta e l’Amministrazione comunale lavorerà per il bene della città”. “Sono veramente orgoglioso – ha affermato il neo– di accettare questo incarico e di contribuire in modo fattivo alla crescita di. Ringrazio il Sindaco Grando per la fiducia riposta in me”. ilfaroonline.it è su GOOGLE NEWS. Per essere sempre aggiornato sulle nostre notizie, clicca su questo linke seleziona la stellina in alto a destra per seguire la fonte.