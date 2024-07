La Guardia di Finanza arriva a Gaeta con le imbarcazioni Figaro 3

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di lunedì 1 luglio 2024), 1 luglio 2024 –te ale3 delladiche hanno preso parte alla quarta edizione del Marina Militare Nastro Rosa Tour, in occasione dei 250 anni della fondazione del Corpo. Questa tappa è particolarmente significativa per lo storico legame della città con ladi, di cui è espressione la presenza della Scuola Nautica sin dal 1948. Ad accompagnare la regata ail villaggio itinerante per tutti gli appassionati di vela, gli atleti del tour e i cittadini. Un luogo ricco di opportunità per sviluppare sinergie tra tutti i partecipanti e promuovere con efficacia sport, cultura, scienza, tecnologia, solidarietà e rispetto per l’ambiente.3 Ladi, oltre ai Waszp e Wingfoil, partecipa con3, una delle diecimesse a disposizione dall’organizzazione per i concorrenti.