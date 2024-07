Isabelle Adjani la diva a Spoleto mette a nudo l' anima

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 1 luglio 2024) La- per la prima volta al festival dei Due Mondi dil'in un emozionante spettacolo in cui legge testi di grandi scrittrici, dove l'amore e l'abbandono assumono sfumature di particolare intensità. In scena, al Teatro Caio Melisso, Spazio Carla Fendi, l'attrice culto del cinema francese, appare smarrita in questa solitudine di una scena in cui si muove appena tra una chaise longue freudiana rosso fuoco, e una poltrona altrettanto fiammante. È del resto carsicamente psicanalitico questo percorso del cuore, nel suo francese, con la sua voce dolcissima, nelle pagine delle ''autrici da lei più amate'', come aveva detto la direttrice Monique Veaute presentando lo storico festival arrivato alla 67ma edizione.