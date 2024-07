Calciomercato Inter le partenze prima di tutto | chi può fare le valigie?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 1 luglio 2024) La strada tracciata dalla nuova proprietà di Oaktree è chiara: per comprare e spendere bisognavendere e guadagnare. L’obiettivo deldell’resta quello di creare una squadra competitiva ed in grado di aprire un ciclo, puntando a qualcosa di importante anche in ambito europeo, ma serve farlo con oculatezza. In questo periodo, quindi, Beppe Marotta starebbe organizzando le possibili uscite, che secondo il sito cittaceleste.it potrebbero riguardare anche qualche big.: Thuram e Barella via solo con offerte monstre (Crediti foto:Facebook)Marcus Thuram e Nicolò Barella sono pedine fondamentali nel gioco di Simone Inzaghi e potrebbero partire perciò solo di fronte ad offerte irrinunciabili.