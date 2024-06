Viktor Orban fonda un nuovo gruppo al Parlamento europeo | Sarà la destra più forte a Bruxelles

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di domenica 30 giugno 2024) Vienna, 30 giugno 2024 – Unal: questo l’annuncio del premier ungheresedi Fidesz, Herbert Kickl del Partito della libertà (Austria) e Andrej Babis di Ano (Repubblica ceca). “Una nuova alleanza politica formata da forze patriottiche che svolgono tutte un ruolo di primo piano nei loro paesi”, con l’obiettivo di “ridare all’Europa un futuro”: queste le parole di Kickl. Il ‘manifesto patriottico’ che sancisce lazione è stato firmato oggi a Vienna. (FILES) Hungarian Prime Ministergives his first international press conference after his FIDESZ party won the parliamentary election, in the Karmelita monastery housing the prime minister's office in Budapest on April 6, 2022. After months of treating the European Union with all the evils, Hungarian Prime Ministertakes the rotating presidency on Monday, July 1, 2024, more isolated than ever by his position on the war in Ukraine.