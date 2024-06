La grande arte dei piatti freddi italiani dal tagliere alla panzanella Ecco un po' di idee

Leggi tutta la notizia su gamberorosso

(Di domenica 30 giugno 2024) Se c’è una cosa che noisappiamo fare bene, quella sono idell’estate. Okay, anche in inverno la cucina tricolore non scherza, ma pochi paesi come l’Italia riescono a mettere in tavola, anche con temperature elevate, un tale bendidio. Bruschette, friselle, grandidi salumi e formaggi, insalata caprese, prosciutto e melone: l’estate italiana è servita. Li diamo spesso per scontati, ma queste specialità sono una vera salvezza in estate, soprattutto negli ultimi anni, da quando le alte temperature non ci stanno più dando tregua. Ma come sono nati? Il fascino del pane raffermo Alcuni sonodi recupero. La, per esempio, madre di tutte le ricette di riciclo. Quando il pane avanza e si secca, lo si bagna con un po’ d’acqua e si taglia pezzetti: pomodori, cetrioli, cipolla rossa, tanto basilico, un pizzico di sale, olio extravergine d’oliva e un tocco d’aceto.