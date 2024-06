Svizzera ai quarti l’Inter applaude Sommer sui social FOTO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di sabato 29 giugno 2024)ha pubblicato un post di congratulazioni a Yansui, per la qualificazione aidi finale di Euro 2024 della. Gli elvetici, con l’estremo difensore titolare in porta, hanno sconfitto l’Italia agli ottavi di finale della competizione continentale e sfideranno una tra Inghilterra e Slovacchia ai: per questo traguardo, il club meneghino si è complimentato con il suo tesserato. Si tratta di post consueti per gli account ufficiali dele, qualora Denzel Dumfries, Stefan De Vrij e Benjamin Pavard passassero il turno agli Europei, riceveranno lo stesso affettuoso trattamento dalla società; lo stesso vale per Lautaro Martinez e Valentin Carboni con l’Argentina in Copa America. I nerazzurri coccolano, numero 1 di livello agli Europei così come in Serie A.