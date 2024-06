LIVE Tour de France 2024 tappa di oggi in DIRETTA | Bardet all’attacco con Van Den Broek siamo a San Marino

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di sabato 29 giugno 2024) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.12 Ben Healy ha raggiunto Madouas, ma è ancora a un minuto di ritardo da. Intanto da sottolineare come ilse non ha raccolto punti sul penultimo GPM: Abrahamsen sarà la prima maglia a pois del. 17.11 Ultima salita, Colle Sana caccia della prima maglia gialla della sua vita! 17.10 Strano l’atteggiamento del gruppo, che ora dovrà cercare di riavvicinarsi 17.07 Dietro brutte notizie per Fabio Jakobsen (dsm firmenich PostNL), che si stacca dal gruppetto Cavendish. Diventa dura per lui 17.06 Ricordiamo che in questo momento abbiamo superato il confine:a San. 17.05 Madouas difende la terza piazza, mentre il gruppo passa con un ritardo di 1’45”. 58 i secondi di ritardo di Healy.