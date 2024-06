Fonte : iodonna di 3 giu 2024

Un ampio progetto per lo sviluppo delle aree interne, realizzato in sette anni di lavoro, che ha individuato il miglior percorso a basso traffico per identificare e collegare 44 tappe e che crea una via d’accesso ai tanti piccoli borghi che caratterizzano l’Appennino.

Nella Giornata Mondiale della Bicicletta vengono proclamati anche i vincitori dell’Oscar Italiano del Cicloturismo il premio assegnato ogni anno alle ciclovie verdi delle Regioni che promuovono la vacanza su due ruote e il turismo lento