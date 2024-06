Nazionale Spalletti | Siamo sulla strada corretta e buona

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 3 giugno 2024) Il CT dellaLucianoha parlato in conferenza stampa a Coverciano alla vigilia della gara amichevole in programma domani a Bologna fra Italia e Turchia: “L’infortunio di Scalvini? Sono quelle cose che non vorresti mai sentirti dire, già ce n’è successo un paio, gli mandiamo un abbraccio: che si rimetta il prima possibile perché è un bravo ragazzo ed un grande professionista“. Il tecnico ha aggiunto: “La cosa fondamentale in questo periodo è vedere tutti disponibili ed entusiasti di accettare la chiamata. Gatti è arrivato con le scarpe in mano, tutto sudato da dove era oggi, è una grandissima cosa come messaggio per dove vogliamo andare. Ho visto lavorare la squadra in maniera molto seria ed attenta, gli abbiamo proposto varie situazioni, l’hanno presa bene tutta questa roba e l’hanno sviluppata.