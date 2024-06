L’importanza dell’analisi dei post politici sponsorizzati e del loro engagement social

Leggi tutta la notizia su giornalettismo

(Di lunedì 3 giugno 2024) Le città sono invase di manifesti elettorali affissi lungo le bacheche, anche nelle innovative versioni video wall. In radio e in tv sono sempre meno gli spazi pubblicitari a pagamento “affittati” – a livello locale – dai singoli candidati. Tutto il resto è: centinaia di migliaia disu cui è stato deciso di effettuare una sponsorizzazione su Facebook da parte dei vari partiti candidati alle elezioni Europee 2024 e daileader. Una spesa di decina di migliaia di euro, nel tentativo di raggiungere una platea sempre più ampia di potenziali elettori attraverso quel mondo senza confini deinetwork. Ma nel 2024 questo paradigma funziona ancora? LEGGI ANCHE > Gli effetti della limitazione dei contenutisu Instagram È questa la domanda alla base degli approfondimenti che Giornalettismo sta realizzando e che renderà pubblici nel corso della settimana che precede l’imminente voto per il rinnovamento del Parlamento Europeo, in programma sabato 8 e domenica 9 giugno.