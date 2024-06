Falcao | Sul Mondiale dell’82’ Zico mi disse | Se avessimo segnato cinque gol l’Italia ne avrebbe fatti sei

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di lunedì 3 giugno 2024) Paulo Roberto, ex calciatore della Roma, ha rilasciato un’intervista al Messaggero, un’occasione per parlare di calcio e rilanciare un appello per il suo Brasile colpito da un’alluvione disastrosa. Di seguito alcuni estratti dell’intervista.: «Il calcio non è una questione di giustizia, è un gioco» Per prima cosa,preferisce ricordare Agostino di Bartolomei: «Agostino (Di Bartolomei, ndr). Nei giorni scorsi è stato l’anniversario dei 30 anni della sua morte. Per me è un ricordo sempre doloroso. Il nostro legame era così forte che tempo fa scrissi un libro “Storie di calcio” e gli dedicai un intero capitolo titolandolo “L’imperatore del centrocampo”. La prima volta che lo vidi, mi fece questa impressione. Con quel fare apparentemente scontroso, i capelli pettinati in avanti, somigliava a Caligola e nello spogliatoio in tanti iniziammo a chiamarlo così.