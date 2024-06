Basket | Estra Pistoia Luka Brajkovic | chi è il nuovo acqusito?

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 3 giugno 2024) Un puntello per la stagione futura di LegaA. La società di, compagine che in questa stagione ha giocato i playoff scudetto da neopromossa dall’A2, si è assicurata la firma annuale di, classe 1999 di buona qualità. Il venticinquenne, austriaco dal passaporto serbo, ha mosso i primi passi vestendo la maglia dei Dornbirn Lions, con i quali ha debuttato a sedici anni. Successivamente, il ragazzo ha intrapreso la carriere universitaria per quattro anni prima di giocare nel Rio Breogan Lugo (Spagna). Nell’ultima annata ha vestito la casacca di Kolossos Rodi: in ventotto partite disputate, ha prodotto quattordici punti e 6.6 rimbalzi di media. Un rinforzo che aiuterà, certamente, il roster dei toscani nella prossima stagione.