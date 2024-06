Philippe Leroy è morto lo Yanez di Sandokan

Leggi tutta la notizia su spettacolo.periodicodaily

(Di domenica 2 giugno 2024) E’a Romaall’età di 93 anni , se ne va una leggenda del cinema personaggio con quasi 200 apparizioni tra film e sceneggiati da “Il buco” di Jacques Becker fino agli ultimi successi come Vescovo di Terence Hill nella fiction “Don Matteo”.Nato il 15 ottobre del 1930 da una famiglia aristocratica di Parigi, a 17 anninei primi anni Cinquanta combatté con la legione straniera in Algeria e nell’Indocina, il territorio formato Laos e Cambogia, allora una colonia francese. Lasciato l’esercito, tornò in Francia e nel 1960 ebbe il suo primo ruolo al cinema con Il buco di Jacques Becker. Per decenni è stato uno dei volti più noti del cinema e della tv italiana, Paese che aveva ‘adottato’ all’inizio degli anni Sessanta, dopo una giovinezza avventurosa, che lo aveva reso particolarmente credibile nei ruoli da duro interpretati nei decenni successivi.