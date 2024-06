Il mondo da mesi balla sull’orlo dell’abisso ma la gente ha voglia di pace | l’intervista a Tarquinio Pd

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di domenica 2 giugno 2024) Marcoex direttore di Avvenire, oggi candidato indipendente alle Europee con il Pd, come mai la scelta di impegnarsi in prima persona in politica e perché proprio in Ue?“Ho accettato la sfida di candidarmi perché credo che questo sia un momento storico decisivo. È necessario fare tutto il possibile per lae contro il ritorno alla guerra come strumento principe della politica. L’Europa o èo non è. Con il metodo che ha garantitofra i popoli europei, oggi l’Unione Europea deve saper agire anche sul piano globale usando le leve della politica e della diplomazia. Non è accaduto, ahinoi, e le recenti guerre hanno fortemente indebolito l’Ue. Incadi parlare davvero con una sola voce e di promuovere iniziative politico-diplomatiche, l’Unione sembra essersi ritagliata un ruolo di fabbrica e arsenale di armi per le quali sta spendendo grandi risorse e intende farlo di più, usando anche quelle che erano state destinate a sostenere la crescita, il welfare e per contrastare la crisi climatica.