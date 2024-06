2 GiugnoLa Russa | Italia guarda futuro

Leggi tutta la notizia su servizitelevideo.rai

(Di domenica 2 giugno 2024) 9.06 "Oggi sventola alto e fiero il Tricolore, simbolo di una Nazione chealcon determinazione". Così per la Festa della Repubblica il presidente del Senato, La. Occorre mantenere alti i valori della democrazia, della libertà e della sovranità della nostra Patria", aggiunge. "La Festa della Repubblica ci porta alle radici di una storia di 78 anni",afferma il presidente della camera,Fontana.2 Giugno occasione per "esprimere la più sentita riconoscenza a chi ha dato la vita per la libertà e la democrazia".