Moto Gp Bagnaia trionfa al Mugello nella Sprint Martin cade

(Di sabato 1 giugno 2024) AGI - Francesco Peccosfata il tabùRace e alcentra il primo successo in gara corta della stagione. Reduce dai tre ritiri consecutivi di Jerez, Le Mans e Catalogna, il pilota della Ducati Lenovo non sbaglia sul circuito di casa e davanti ai suoi tantissimi tifosi. Secondo posto per Marc Marquez su Ducati Gresini, terzo invece Pedro Acosta con la KTM GasGas. L'altra notizia del giorno è la caduta dell'attuale leader del Mondiale Jorge, che permette ae Marquez di accorciare in classifica rispettivamente a -27 e -32. È ottima la partenza diche bruciae si prende la testa della corsa, mentre Bastianini si mette a fare il terzo incomodo duellando con lo spagnolo: Enea lo scavalca dopo i primi metri, viene a sua volta superato ma nel corso del terzo giro, nel tentare un nuovo sorpasso, riceve una carenata dallo stessoche lo costringe are e ritirarsi.