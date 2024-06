Milan del futuro non solo Camarda Da Liberali a Sia l’Under 23 è pronta

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di sabato 1 giugno 2024) Daa Jimenez, da Zeroli a Bartesaghi, passando per Simic. Nei giorni in cui la società è al lavoro per ildel domani, tra la panchina sempre più di Fonseca e una rosa da ridisegnare con gli obiettivi Zirkzee e Fofana tra gli altri, i sorrisi si allargano anche – o soprattutto – per ildel dopodomani. In primis per: l’annuncio del primo contratto da professionista (triennale) è ormai a un passo, dopo una lunga trattativa e l’interesse di big quali Borussia Dortmund e Manchester City. Dal debutto record in Serie A nel novembre scorso (15 anni, 8 mesi e 15 giorni: nessuno, nella storia del campionato, aveva esordito prima), ai gol che stanno facendo volare la Nazionale Under 17, annata col botto per il 16enne: 13 reti e 5 assist in Primavera tra campionato, Coppa Italia e Youth League.