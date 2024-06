Leader al Quirinale per il 2 giugno Obiettivo per le europee? La risposta di Meloni

Leggi tutta la notizia su iltempo

(Di sabato 1 giugno 2024) All'appello mancano solo Matteo Salvini ed Elly Schlein entrambi impegnati a Milano per la campagna elettorale, ma ai Giardini delgli altrici sono tutti. Giorgiaè reduce dalla manifestazione di FdI in piazza del Popolo. Cambio d'abito d'obbligo e, in total white, via al salone dei corazzieri per assistere al tradizionale concerto per la festa della Repubblica. Ai giardini la premier è la più attesa. Strette di mano, selfie, scambi di battute. L'ex sindaco di Roma, Francesco Rutelli, si avvicina: "Ti diverti, eh?". "Diciamo che non mi annoio, e tra non mi annoio e mi diverto ci passa", la replica col sorriso della presidente del Consiglio. Scambio di battute anche con l'ex presidente della Camera, Luciano Violante: "Non ti vedo da un sacco di tempo - scherza - ci frequentiamo tantissimo io e te".