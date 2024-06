Gli omicidi di Pont D’Arc | dal cast alle location tutto quello che c’è da sapere sul film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di sabato 1 giugno 2024) Glidi: dalche c’è dasulArriva per la prima volta su Rai 2 ilfrancese Glidi(titolo italiano di Le secret de la grotte), diretto nel 2023 da Christelle Raynal. Si tratta di unper la TV che si basa su una celebre località e sito turistico francese per proporre un racconto di carattere thriller dove il mistero nel presente si lega ad un caso del passato rimasto irrisolto. Un titolo dunque dove si mescolano più elementi ed atmosfere. Il, realizzato dunque unicamente per la TV francese, arriva ora anche sugli schermi italiani, ed è l’ideale per gli appassionati di questo genere, attratti dai misteri e dal percorso che si compie per arrivare alla loro risoluzione.