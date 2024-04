“Ricorda chi era al tuo fianco” - la misteriosa frecciatina di Chiara Ferragni e i possibili destinatari

Mentre la società Fenice smentisce di essere in cerca di nuovi soci per ripianare i 6 milioni di euro di perdita causati dal Pandorogate, Chiara Ferragni continua ad essere sotto l’occhio del ciclone. Da qualche settimana è tornata a fare l’influencer, mostrandosi bellissima e sfoggiando look da ...

Continua a leggere>>