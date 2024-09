Open Arms richieste per un milione di euro a Salvini e processo rinviato

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di sabato 21 settembre 2024) (Adnkronos) – Quasi undi. E’ questa la somma totale richiesta delle parti civili a Matteocome risarcimento nel. Una vicenda in cui il ministro avrebbe tenuto “una condotta disumana”, “un atteggiamento marcatamente politico ed elettorale”, “Ha sacrificato la dignità dei naufraghi”. Sono parole pesanti, quelle usate ieri dagli avvocato di parte civile contro l’imputato ‘eccellente’, il vicepremier e ministro accusato di sequestro di persona e di rifiuto di atti d’ufficio per avere impedito, nell’agosto del 2019, lo sbarco di 147 migranti soccorsi nei giorni precedenti dalla ong spagnola. Parlano tutti, per una ventina di minuti ciascuno, i legali di parte civile, che rappresentano alcuni degli stessi naufraghi, associazioni, Legambiente, Arci, Giuristi democratici, Sud Sud e altre.