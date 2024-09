Messina-Casertana 2-2 Iori | Primo tempo regalato ecco cosa non ha funzionato Pareggio di cuore e di carattere

Leggi tutta la notizia su casertanews

(Di venerdì 20 settembre 2024) Larimonta ile conquista un punto in trasferta. Manuel, tecnico rossoblù, commenta la prestazione della sua squadra in conferenza stampa: "Nei primi venti minuti non abbiamo fatto niente di quello che avevamo preparato. Abbiamo subito gol dopo quarantacinque secondi, è