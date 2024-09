Neonati sepolti Chiara arrestata per omicidio Il neonato è morto dissanguato

Leggi tutta la notizia su repubblica

(Di sabato 21 settembre 2024) Bambinia Parma, la ragazza ai domiciliari. La Procura: aveva già deciso che il piccolo non sarebbe sopravvissuto. L’ultimo parto di notte in casa da sola, poi il cordone ombelicale reciso con le forbici. “Decesso per shock emorragico”