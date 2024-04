Motocross Campionato Italiano Prestige MX1 e MX2 - a Cingoli vincono Giftin - Lata e Fontanesi

Dopo il successo dell’anteprima di ieri ai Viali Valentini, tra oggi e domani è in calendario la seconda prova del campionato italiano di motocross Prestige , con la prima del campionato nazionale femminile, organizzata al Tittoni dal Moto club "Armando Fagioli" di Cingoli, protagonisti i migliori piloti dei comparti MX1, MX2 e del binomio Fast, capilista lo svedese Isak Gifting, Valerio Lata, Emilio Sentieri, Francesco Bellei. Ci saranno ... (sport.quotidiano)

Arezzo, 22 aprile 2024 – La presenza di oltre centosessanta piloti ha decretato il successo della seconda prova del campionato italiano motocross d’epoca , disputata sabato 20 e domenica 21 aprile presso il crossodromo “Miravalle” di Montevarchi , a cura del Moto Club “Brilli Peri” e della FX Action. L’altro elemento della riuscita pressoché perfetta della manifestazione è stata l’organizzazione, come sempre curata nei minimi dettagli dal moto ... (lanazione)

Fior di campioni sul podio nella seconda prova del Campionato italiano di motocross Prof Prestige 24MX abbinata alla prima del torneo nazionale femminile, organizzata a Cingoli dal Moto club "Armando Fagioli", teatro la pista del Tittoni. Il sodalizio presieduto da Luigi Ciattaglia, ha meritato l’ennesima soddisfazione dall’unanimità dei consensi per l’impeccabile operatività profusa in sintonìa con l’importanza della competizione confortata ... (sport.quotidiano)

Derby caldissimo: tre risse e tre espulsi nel finale. Immagini - Formula 1Le ultime notizie dal mondo della Formula 1 MotoLe ultime notizie della MotoGp, Moto2, Moto 3 e Superbike MotoGPLe ultime notizie dal mondiale di MotoGP Moto2Le ultime notizie dal mondiale di ...sportal

ROVESCI, TEMPORALI E NEVICATE SUI RILIEVI APPENNINICI INTORNO AI 9001000 METRI - You are viewing content tagged with 'ROVESCI, TEMPORALI E NEVICATE SUI RILIEVI APPENNINICI INTORNO AI 9001000 METRI' - Giornale Online di notizie su politica, attualità, cronaca, cultura ...giornaledimontesilvano

Campionato italiano Motocross. Spettacolo a Cingoli nella seconda prova Prestige - Nella seconda prova del Campionato italiano di Motocross a Cingoli, trionfano Isak Gifting e Valerio Lata. Grande successo per il Moto club "Armando Fagioli". Prossima tappa a Montevarchi.ilrestodelcarlino