Ciclismo | Freccia-Vallone 2024 oggi in tv | canale | orario e diretta streaming

(Di mercoledì 17 aprile 2024), mercoledì 17 aprile, scatterà la seconda delle tre gare del terzetto delle corse nelle Ardenne, la. I corridori saranno impegnati nei 199 km da Charleroi a Huy (con il leggendario Mur de Huy). La partenza è in programma per le 10.40. L’arrivo è previsto tra le 16.30 e le 17.00. Sarà grande lotta per la vittoria con la coppia della Lidl – Trek, Skujins e Skjelmose, che potrebbe dire la sua al traguardo. La corsa si potrà seguire su Eurosport 1, dalle 12.45, e su RaiSport, dalle 14.25. Per quanto riguarda losarà fruibile sulle piattaformeRaiPlay, Dazn, Discovery plus, SkyGo e Eurosport.it. LATESTUALE IL PERCORSO START LIST E FAVORITI SportFace.