Torna #NonCiFermaNessuno | il tour motivazionale di Luca Abete

(Di martedì 5 marzo 2024) Tempo di lettura: 6 minuti, iluniversitario di: “Impariamo ad Amarci” il claim scelto per celebrare il decennale.uno degli appuntamenti più attesi dalle principali università italiane. Partirà infatti, l’8 Marzo, dall’Università “Sapienza”ildi. Un’occasione per realizzare un confronto sui temi più sentiti dagli studenti. Disagio, paure, sensazione di inadeguatezza e difficoltà universitarie e nell’approccio al mondo del lavoro saranno anche quest’anno al centro di 10 talk che vedranno protagonisti migliaia di studenti. “Quella del decennale – spiega...

"Jesus Christ Superstar" Torna al Sistina, a Milano e poi a Roma: Roma, 5 mar. (Adnkronos) - Torna l'opera-rock 'Jesus Christ Superstar' di Andrew Lloyd Webber e Tim Rice nella versione musical targata Sistina, diretta e prodotta dal suo direttore artistico Massimo ...spettacoli.tiscali

Esposito Torna sul ring al PalaCava per una boxing night super: CREMONA - Il campione è pronto a Tornare sul ring con la grinta di sempre. Dopo aver messo alle spalle 4 titoli italiani, dopo una cavalcata che lo aveva portato a potersi giocare in Irlanda il titolo ...laprovinciacr

Tmw – stasera Torna la Champions League e non solo, ecco la programmazione: È nuovamente tempo di Champions League, con il ritorno degli ottavi di finale tra Bayern Monaco e Lazio, e tra Real Sociedad e PSG. In Germania e in Spagna, si ripartirà rispettivamente dalla vittoria ...mondonapoli