Grande Fratello | stasera il confronto-scontro tra Beatrice e Maddaloni | l’ira di Federico | l’eliminato

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di mercoledì 21 febbraio 2024) Marco(US Endemol Shine) Ilarriva alla trentottesima puntata e qui su DavideMaggio.it si rinnova l’appuntamento con il liveblogging del mercoledì sera per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e soprattutto nella casa nel corso della serata. Intanto, ecco le anticipazioni. Anticipazioni 38a puntata di mercoledì 21 febbraio 2024 In diretta su Canale 5, a partire dalle 21.30 circa, Alfonso Signorini conduce la trentottesima puntata del. Con lui, in studio, l’opinionista Cesara Buonamici e per i social Rebecca Staffelli. Al centro della serata il verdetto del televoto che stabilirà una nuova eliminazione. Chi dovrà lasciare la casa tra, ...