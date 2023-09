Torino-Roma LIVE 0-0 | palo di Cristante

(Di domenica 24 settembre 2023) All’Olimpico Grande, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronacaAll’Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024.0-0: sintesi e moviola 1? Iniziato il match 5? Rui Patricio respinge su Zapata: il colombiano aveva colpito di testa da centro-area, il portiere la devia lateralmente 9? Pericoloso Lukaku: lancio lungo di Dybala, che pesca la corsa del belga che calcia al volo. Palla fuori di poco 15? Giallorossi che provano a tenere in mano il pallino del gioco in questo primo tempo 19? Ci prova Radonjic, palla abbondantemente ...

All'Olimpico Grande, il match valido per la quinta giornata di Serie A 2023/2024 tra: sintesi, tabellino, risultato, moviola e cronaca live All'Olimpico Grandesi affrontano nel match valido per la quarta giornata di campionato di Serie A 2023/2024. ...Mourinho e Juric, allenatori di(AnsaFoto) - Calciomercato.itReduci dalla vittoria in Moldavia contro lo Sheriff Tiraspol nella partita di esordio della fase a gironi di Europa League, ...

Diretta Torino - Roma (0-0) Serie A 2023 la Repubblica

Torino-Roma, le formazioni ufficiali: fuori Ricci, c’è Seck sulla trequarti Toro News

SECONDO TEMPO 7' Dalla parte opposta Spinazzola mette in area basso per El Shaarawy, che mercato da Schuurs non può trovare la porta. 6' OCCASIONE TORO! Seck va via all'uomo ...Le parole di Alessandro Buongiorno all'intervallo di Torino-Roma, dopo che il primo tempo è terminato sullo 0-0 ...