LIVE Manchester City-Inter 1-0 | Rodri Poi traversa di Dimarco e Lukaku gli nega il gol sulla respinta!

Manchester City-Inter 1-0: gol di Rodri! | Diretta finale Champions La Gazzetta dello Sport

È iniziata la finale di Champions League tra Manchester City ed Inter. In questo articolo troverete tutti gli aggiornamenti che vi accompagneranno lungo la serata più importante dell’anno. Occasione c ...MANCHESTER CITY-INTER 1-0 (68' Rodri) LA PARTITA LIVE 71' - Dimarco si divora il pareggio: prima prende la traversa di testa poi è pronto sul tap-in di testa ma la palla ...