Diablo IV Recensione | lode a Lilith | gli antichi fasti sono tornati!

Leggi su metropolitanmagazine

(Di sabato 10 giugno 2023)IVIl biglietto che mi ha riportato a Sanctuary inIV è come il Golden Ticket della Fabbrica di Cioccolato: un’opportunità irripetibile di vivere un’esperienza meravigliosa dove nei letti dei fiumi non scorre nè acqua, nè cioccolato, ma sangue. La rinascita di un Brand, quello di, che dopo l’evoluzione del terzo capitolo e il piuttosto deludente Immortals sembrava cambiato irrimediabilmente. Invece no. Non si può però nemmeno dire cheIV sia del tutto diverso dall’episodio che l’ha preceduto, come se questo non fosse mai esistito. Prendendo come punto di partenza la canonica, ma messa da parte, oscurità decadente e medievale, quasi struggente nella sua violenza così carnale (che abbiamo da poco ri-vissuto inII Remake, di cui potete ...