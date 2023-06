Artisti di strada | Lo Stato Sociale e shiatsu | il week-end in città

(Di sabato 10 giugno 2023) Bergamo. Sono numerose le iniziative organizzate nel fine-settimana a Bergamo. Fra gli appuntamenti spiccano glidicon la “Busker Night”, il concerto de “Lo” sabato in Piazzale degli Alpini e i trattamential parco di Redona. Ecco la panoramica degli eventi promossi insabato 10 e domenica 11 giugno. BERGAMO SABATO 10 GIUGNO – A Loreto in scena “Fammi spazio!” – D-Side Festival: la seconda edizione al Daste e all’Edoné – “Lo” in concerto al Piazzale degli Alpini – “Maggio musicale a Palazzo Frizzoni”, si esibiscono delle scuole bresciane – “Urka! Busker Night Bergamo”, lo spettacolo deglidiDOMENICA 11 GIUGNO – Ad Astino la “Festa degli orti a ...

Artisti di strada a Bergamo con «Urka! Busker Night» L'Eco di Bergamo

Aperte fino al 3 luglio le iscrizioni alla seconda edizione del “Lavagna Busking Contest”, attualmente l’unico contest in Italia dedicato ai musicisti di strada.Dalla caccia all’orco ai giochi, divertimento assicurato in centro per grandi e piccini. C’è anche lo street food .