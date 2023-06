Transformers One | ecco perché Chris Hemsworth ha sostituito Peter Cullen al doppiaggio

(Di venerdì 9 giugno 2023) Il produttore Lorenzo di Bonaventura ha spiegato il motivo per cuidoppierà Optimus Prime al posto di. Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, il produttore diOne Lorenzo di Bonaventura ha spiegato il motivo per cuihacome voce di Optimus Prime nel film d'animazione che debutterà nel 2024. "Quando ascoltiamo per la prima volta la voce di, ci si chiede: 'Dio, sarà un buon Optimus!'" ha esclamato il produttore. "Ovviamente, inizia come Orion Pax e non diventerà Optimus per un po', quindi non interpreta, per la maggior parte del film, quello che noi pensiamo sia Optimus, e ...

Nel corso di una recente intervista concessa a Collider, il produttore diLorenzo di Bonaventura ha spiegato il motivo per cui Chris Hemsworth ha sostituito Peter Cullen come voce di Optimus Prime nel film d'animazione che debutterà nel 2024. " Quando ......: Il Risveglio si trasforma rapidamente nell'ennesima e prevedibilissima battaglia istrionica tra Bene e Male che cita un po' di tutto, dal Signore degli Anelli a Ready Player. ...Per il 2024 è già stato annunciato: un film d'animazione che racconterà le origini del conflitto tra Autobot e Decepticon. Il regista è Josh Cooley e nel cast ci saranno Chris ...

Transformers One: ecco perché Chris Hemsworth ha sostituito Peter ... Movieplayer

If there’s one thing fans of Game of Thrones miss is the weekly dose ... and the actor himself revealed to Collider during a Transformers: Rise of the Beasts press tour that we’re about to see a whole ..."Eternals" was one of the most divisive Marvel movies, and "Transformers: Rise of the Beasts" has a similar issue some fans may take issue with.