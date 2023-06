The Legend of Zelda | arriva il film?

Nel cast ci sono inoltre Leah Purcell (già vincitrice dell'AACTA 2022 come miglior attrice protagonista e vista ad esempio inDrover's Wife:of Molly Johnson e Wentworth), Alycia ...Pare che ancheof Zelda abbia qualche possibilità di arrivare sul grande schermo.of Zelda diventa un film dopo il successo di Super Mario: l'indiscrezione Tra le serie di ...Secondo alcuni rumors pare che Universal e Illumination, la coppia artefice del successo di Super Mario bros, stia guardando con grande interesse ad un altro classico Nintendo, ovveroof ...

The Legend of Zelda: Universal e Nintendo pronte a portare Link sul grande schermo con un film animato BadTaste.it Cinema

Mentre Breath of the Wild, il titolo che ha sancito il successo planetario di The Legend of Zelda, puntava tutto sull’esplorazione e il senso di avventura, Tears of the Kingdom stravolge il paradigma, ...GamesIndustry.biz ha pubblicato i dati più completi sul mercato console in Europa, almeno per quanto riguarda le percentuali di variazione rispetto ai precedenti, ribadendo che Nintendo Switch e The ...