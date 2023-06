Mal di pancia e gonfiore | se hai questi sintomi non sottovalutarli | risolvi subito per evitare il peggio

Leggi su grantennistoscana

(Di venerdì 9 giugno 2023) Attenzione massima aed al loro significato. Vediamo come individuareun’insidiosa patologia. In questo articolo vi spiegheremo quali sono iche devono metterci in allarme per quanto concerne il problema della celiachia. Questa malattia è sempre più diffusa tra la popolazione e non si contano ormai gli italiani che soffrono di intolleranza al glutine. Per prima cosa è importante fare chiarezza. La celiachia e una semplice sensibilità al glutine non sono la stessa cosa. In questo articolo parleremo specificamente della celiachia che è la patologia autoimmune che coinvolge in modo piuttosto fastidioso e problematico l’intestino. Scopriamo come capire se soffriamo di questa malattia sempre più diffusa – grantennistoscana.itI medici ricordano che la celiachia non è un banale disturbo ma una ...