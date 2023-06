Fiorentina | incontro positivo fra Italiano e Barone | filtra fiducia per la permanenza del tecnico

(Di venerdì 9 giugno 2023) Lava verso una continuazione del progetto di Vincenzo. Ilche ha portato i viola fino alla finale di Coppa Italia e fino alla finale di Conference League sarebbe vicino allaa Firenze, soprattutto dopo il confronto avuto con la dirigenza. Un clima sereno, infatti, ha fatto da corollario all’fra Joee Vincenzonella mattinata di venerdì 9 giugno a Firenze. La società avrebbe chiarito la volontà di andare avanti con l’ex Spezia ed anche lo stesso, nonostante i corteggiamenti del Napoli, vorrebbe andare avanti a Firenze per almeno un’altra stagione. Nessun accordo ufficiale, ma tanta serenità enel futuro. SportFace.

Vincenzo Italiano ha infatti avuto uncon lae stando a quanto riportato da La Repubblica sarebbe arrivata la fumata bianca con l'allenatore e il club viola che avrebbero deciso ...Vincenzo Italiano resterĂ alla. E' quello che emerge con sempre maggior forza dall'che nel primo pomeriggio di oggi l'allenatore ha tenuto insieme al direttore generale dei Viola, Joe Barone. Ancora nessuna ...Niente Napoli o altre destinazioni per Vincenzo Italiano , che allenerĂ laanche l'anno prossimo. Questo l'esito dell'avuto questa mattina dal tecnico con Joe Barone . Italiano onorerĂ dunque il contratto con la societĂ viola, in scadenza nel 2024. Come ...

Italiano-Fiorentina, avanti insieme: domani l’annuncio Tutti i dettagli Viola News

Italiano avrebbe deciso di restare ancora alla Fiorentina, domani potrebbe arrivare l'annuncio ufficiale di Rocco Commisso in conferenza.E' andato in scena oggi un incontro tra la Fiorentina e Vincenzo Italiano per parlare di futuro. E, stando a quanto riportato dall'edizione online de La Repubblica, il summit si sarebbe chiuso con una ...