Antibiotici meno efficaci | sepsi uccide 214 mila neonati l’anno nel mondo

(Di venerdì 9 giugno 2023) In tutto ilè ancora alta la mortalità deiper, un’infezione del sangue potenzialmente letale, che ogni anno colpisce 3 milioni di bambini in tutto il. Sono 214.000 iche ogni anno muoiono a causa diresistente agli, soprattutto nei Paesi a basso e medio reddito. Uno studio osservazionale condotto a livello globale tra il 2018 e il 2020 ha dimostrato che moltimuoiono perché gliusati per curare queste infezioni stanno perdendo la loroa. Lo studio ha coinvolto più di 3200conin 19 ospedali di 11 diversi Paesi del. I risultati dello studio osservazionale sono stati ...

'Lo studio ha messo in luce la cruda realtà delle infezioni resistenti agli, soprattutto negli ospedali dei Paesisviluppati, dove spesso mancano infermieri, letti e spazio. Il ...'Lo studio ha messo in luce la cruda realtà delle infezioni resistenti agli, soprattutto negli ospedali dei Paesisviluppati, dove spesso mancano infermieri, letti e spazio. Il ...... infezioni da lievi a moderate (incluse cistite non complicata, esacerbazione di bronchite cronica, rinosinusite batterica acuta e otite media acuta) ache gli altriraccomandati per ...

Antibiotici meno efficaci, sepsi uccide 214mila neonati l'anno nel mondo Tiscali Notizie

In base a dati relativi a studi recenti, gli antibiotici fluorochinoloni "continuano a essere prescritti al di fuori degli usi raccomandati". (ANSA) ...