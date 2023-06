STATS – Fiorentina West Ham | decisivo il duello a centrocampo tra Amrabat e Rice

Leggi su calcionews24

(Di mercoledì 7 giugno 2023) Stasera sapremo chi traHam succederà alla Roma nel fresco albo d’oro della Conference League. L’identikit degli inglesi viene tracciato così dal Corriere dello Sport di oggi: «In mezzoè una colonna rocciosa, in attacco Antonio mette soggezione con la sua forza fisica e l’istinto del gol. Alle sue spalle la qualità di Paquetà e Bowen dà imprevedibilità al gioco delHam. E in difesa Zouma è un argine. Non sarà semplice per la, ma se parli con chi ha seguito la squadra di Moyes durante tutta la stagione hai la sensazione che gli inglesi possano impostare la finale con una gara accorta, raccolti dietro e pronti a colpire in contropiede. Una situazione che laha già affrontato e che conosce bene: Italiano sa però che stavolta non si può ...