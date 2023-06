Pagelle Fiorentina-West Ham 1-2 | Bowen decide la Finale | Biraghi e Igor errori pesanti

(Di mercoledì 7 giugno 2023)HAM 1-2(4-2-3-1) Terracciano 6 – Nel primo tempo è letteralmente uno spettatore non pagante, quindi si ritrova Benrahma contro dal dischetto dopo un’ora di gioco. L’algerino lo spiazza e porta in vantaggio i suoi. Nella difesa lo tradisce e, a tu per tu, lo supera perre il match. Dodô 5.5 – Inizia il match giocando con ordine e diligenza nelle due fasi. Non si sgancia in maniera particolare in avanti ma non è quello che gli ha chiesto mister Italiano. Neldi partita è complice nella frittata che spiana la strada a. Milenkovi? 5.5 – Dopo una stagione giocata a singhiozzo torna nel cuore della difesa e gioca con estrema tranquillità. Non ha colpe particolari nei 90 ...

Le pagelle della Fiorentina - Disastro Igor, Bonaventura lotta. Italiano non ha capito la lezione TUTTO mercato WEB

