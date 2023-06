Migranti | Metsola | “L’Ue deve dare risposte Per molti europei è il tema numero uno”

(Di mercoledì 7 giugno 2023) La necessità disuie la conferma di un rapporto costruttivo sul Pnrr. In una lunga intervista sui temi, concessa al Messaggero, la presidente del Parlamento Ue, Roberta, si è soffermata anche su questioni che investono direttamente l’Italia, di fatto smontando quella narrazione che ci vorrebbe isolati o in difficoltà.: “Perildeiè iluno. Dobbiamo” “Ci sonoper cui la migrazione è iluno. A loro dobbiamodelle”, ha detto ...

Gli estremismi, invece, danno risposte semplici a domande complesse" conclude. Foto: agenziafotogramma.it . tvi/red 07 - Giu - 23 08:55 Condividi questo articolo: SponsorGli estremismi, invece, danno risposte semplici a domande complesse" conclude. Foto: agenziafotogramma.it . advertisementAd un anno dalle Europee (6 - 9 giugno 2024, per l'Italia sarà l'ultimo giorno), la presidente dell'Europarlamento Robertaha inaugurato il tour che la vedrà nei 27 Paesi Ue con un messaggio ...

Migranti, Metsola: «La Ue deve dare delle risposte. Per molti europei è il problema primario» ilmessaggero.it

ROMA (ITALPRESS) - "Per troppo tempo abbiamo smesso di parlare agli elettori che abbiamo ritenuto erroneamente non essere 'nostrì, immaginando che, così ...Roma, 7 giu. (Adnkronos) – “Ci sono molti europei per cui la migrazione è il tema numero uno. A loro dobbiamo dare delle risposte”. A dichiararlo, in un’intervista a ‘Il Messaggero’, è la presidente d ...