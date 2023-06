West Ham | Moyes | 'La Fiorentina mi ha colpito molto | ma il livello della Premier è altissimo'

I n principio fu... la Coppa di Lega Italo - Inglese. Storie di quasi cinquant'anni fa, di una competizione scomparsa e mai finita sotto l'egida della Uefa, eppure inserita nel palinsesto sportivo per ...Commenta per primo Tomas Soucek , centrocampista del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League contro la Fiorentina: 'Quando mi sono reso conto che la finale sarebbe stata a Praga, ho detto subito dai, ...Commenta per primo Jarrod Bowen , ala del, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Conference League contro la Fiorentina: 'Io sono qua da 3 anni, se qualcuno mi avesse detto 3 anni fa di questa finale avrei ...

(ANSA) - PRAGA, 06 GIU - "La Fiorentina mi ha colpito tanto, hanno già raggiunto una finale di coppa e questo la dice lunga sul fatto che abbia qualcosa di speciale, l'allenatore ha fatto un grande la ...David Moyes, tecnico del West Ham, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Fiorentina: "E’ molto bello essere qui, uno dei traguardi più importanti per un allenatore. Ho semp ...