Torture e violenze negli uffici della Questura | arrestati 5 poliziotti

(Di martedì 6 giugno 2023) Verona – Questa mattina personalePolizia di Stato di Verona ha eseguito una ordinanza di applicazionemisura cautelare degli arresti domiciliari emessa dal gip del Tribunale di Verona a carico di un ispettore e quattro agenti per presunti atti di violenza avvenuti nel periodo ricompreso tra il luglio 2022 e il marzo 2023, nei confronti di persone sottoposte, a vario titolo, alla loro custodia. Le indagini, condotte per otto mesi dalla Squadra Mobile di Verona, si sono avvalse anche dell’uso di supporti tecnici e hanno riguardato comportamenti sfociati, secondo le accuse, anche in atti gravemente lesividignità delle persone sottoposte ad accertamenti di polizia. Ai cinque indagati, oltre al reato di tortura, sono stati contestati, a diverso titolo, anche quelli di lesioni, falso, omissioni di atti ...

Torture e violenze in questura, cinque agenti di polizia arrestati a Verona AGI - Agenzia Italia

Torture e pestaggi alla Questura di Verona. Dopo lo vergogna della caserma dei carabinieri Levante di Piacenza, si apre un nuovo scandalo per le nostre forze di polizia… Leggi ...Cinque poliziotti della Questura di Verona sono stati arrestati con l'accusa di tortura e lesioni. Gli agenti avrebbero anche truccato i verbali ...