Processo Bibbiano | psicoterapeuta Foti assolto in appello

(Di martedì 6 giugno 2023) Claudio, locoinvolto nell'inchiesta 'Angeli e Demoni' sui presunti affidi illeciti ae nella Val d'Enza, è statoin Corte d'a Bologna. In primo grado era ...

... contro colui che era considerato uno degli artefici del cosiddetto "sistema", è stata la ... In questo, Foti ha scelto di essere giudicato con rito abbreviato. Il verdetto è arrivato ......nell'inchiesta 'Angeli e Demoni' sui presunti affidi illeciti ae nella Val d'Enza, è stato assolto in Corte d'Appello a Bologna. In primo grado era stato condannato a 4 anni. "Il......psicoterapeuta coinvolto nell'inchiesta 'Angeli e Demoni' sui presunti affidi illeciti di... 'IlFoti è unalla scienza ed è stato undi persecuzione e pregiudizio. ...

Bibbiano, processo Angeli e Demoni, Claudio Foti assolto in Appello: «Io alla gogna per quattro anni» Corriere della Sera

Si ribalta in secondo grado la sentenza per Claudio Foti, lo psicoterapeuta coinvolto nell'inchiesta 'Angeli e Demoni' sui presunti affidi illeciti di Bibbiano nella Val ...La Corte di Appello di Bologna oggi ha ribaltato la sentenza di primo grado assolvendo lo psicoterapeuta da tutte le accuse relati al caso Bibbiano ...