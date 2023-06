Mosca accusa Kiev di aver distrutto la diga di Kakhovka

(Di martedì 6 giugno 2023) Secondo le autorità russe,ha commesso “un atto di terrorismo” attaccando ladi Novae provocando inondazioni con lo scopo di “impedire le operazioni offensive dell’esercito russo” sul fronte di Kherson. A sostenerlo è il ministro della Difesa di, Serghei Shoigu,ndo gli ucraini diaumentato anche lo scarico delle acque da unaa monte, quella di Dnipro, per rendere più gravi le inondazioni. “Questo fatto – ha affermato Shoigu – mostra un sabotaggio su vasta scala pianificato in anticipo dal regime di”. Al momento sono 24 i villaggi sono allagati dopo l’attacco alladi Nova, che ha provocato un ingente squarcio nella struttura dello sbarramento artificiale. Il ...

... le posizioni della Nato: cosa sappiamo Il primo raid nel cuore didall'inizio del conflitto ha scatenato l'ira di Putin cheKiev e dice: "Ci spinge a reagire". Gli Usa fanno sapere che ...La Russia annuncia la controffensiva ucraina e il suo fallimento, Kievdi vivere in un "universo virtuale", dove viene descritto un attacco su larga scala "che ancora non esiste". E' la fotografia del caos che regna attorno al conflitto in Ucraina. Secondo ...E il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Andriy Yermak,di 'ecocidio', affermando che le autorità regionali e nazionali stanno lavorando per assicurare la popolazioni locali ...

Guerra Ucraina, colpita diga di Kakhovka. Kiev accusa e Mosca replica: è terrorismo. LIVE Sky Tg24

Shoigu accusa gli ucraini di aver attaccato la diga di Kakhovka e aumentato lo scarico delle acque da quella di Dnipro.Guerra ucraina, la diretta di oggi martedì 6 giugno: tutte le ultime notizie. Che sia o meno l'inizio della tanto attesa controffensiva ucraina, il fronte finalmente si muove. Mosca ...