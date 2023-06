Kherson allagata dopo i danni alla diga Nova Kakhovka | le case distrutte e trascinate dall’acqua – Video

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 6 giugno 2023)di, l’acqua ha sommerso alcune strade della città di, l’oblast in cui si trova laattualmente sotto il controllo dei russi. Kiev e Mosca si accusano a vicenda ma intanto, a pagarne le spese, sono gli abitanti: secondo alcuni il livello dell’acqua è salito fino a due metri. Lesono, letteralmente, sommerse, dal fango e dai detriti e alcune, come si vede in alcunipubblicati dalle forze ucraine, sono statevia. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.